الأوقاف توافق على 10 مراكز قرآنية لـ جمعية المحافظة على القرآن

الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية المحافظة على القرآن الكريم، أن "وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وافقت على توفيق أوضاع عشرة مراكز قرآنية تابعة للجمعية، حتى تاريخه من أصل 600 مركز.



وقالت الجمعية في بيان لها: "إنها تقوم حاليا بإجراءاتها فيما يخص توفيق أوضاع مراكزها القرآنية، حسب نظام المراكز الإسلامية الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية".



وأكد البيان أن "الجمعية أنهت الشروط المطلوبة لترخيص 600 مركز، وقدمتها لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بانتظار الموافقة على "توفيق" أوضاعها.

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