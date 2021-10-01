الأوقاف تنظم ورشة عن مكافحة المخدرات والفكر المتطرف لأئمة اقليم الشمال

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الخميس بالتعاون مع مديرية الأمن العام ، ورشة بقاعة مسجد المختار تناولت مكافحة المخدرات والفكر المتطرف، شارك فيها الائمة والوعاظ والخطباء بمديريات أوقاف اقليم الشمال .



وأكد مساعد الأمين العام لشؤون الوعظ ورئيس قسم التوعية ومواجهة التطرف في الوزارة سلطان القرالة، أهمية نبذ التطرف والإرهاب من خلال توعية المجتمع بإرسال رسائل وعظ وإرشاد من الخطباء والوعاظ لأفراد المجتمع ورواد المساجد.

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