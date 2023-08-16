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الأولى على المملكة لـ"الوكيل الإخباري" : تخصص الطب طموحي وفخورة بأني الأولى

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

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 حصلت الطالبة تالا مصطفى شيخ صالح على المرتبة الأولى  بشهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي على مستوى الاردن ، بمعدل معدل99.8%.

وقالت الطالبة تالا لـ "الوكيل الاخباري" إنها لم تكن تتوقع حصولها على المرتبة الأولى على مستوى المملكة وهي فخورة جدا بإنجازها.


وأشارت إلى انها تنوي دراسة الطب البشري في الجامعة وان تخصص الطب هو طموحها.

واهدت تالا نجاحها إلى والدها ووالدتها، الذين استمروا في دعمها وتشجيعها على الدراسة.

مديرة مدرسة  سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بثينة الهندي التي تدرس بها تالا قالت  "الوكيل الإخباري" إنها كانت تتوقع  أن تكون الطالبة تالا من أوائل الثانوية العامة؛ بسبب دراستها الدؤوبة والمتواصلة وتفوقها.

 




 

 


 

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