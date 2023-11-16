الإحصاءات: 2.6 طفل معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023

الوكيل الإخباري - بلغ معدل الإنجاب للسيدات في الأردن للعام الحالي "2.6" طفل لكل سيدة في عمر الإنجاب، حيث سجلت المناطق الريفية معدل إنجاب أعلى (2.8) مقارنة بالمناطق الحضرية.



وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 الذي أطلقته دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، انخفاضا بمعدل الإنجاب الإجمالي في الأردن مقداره 1 % منذ المسح السابق 2017-2018 الذي سجل (2.7).



وعلى مستوى المحافظات، تراوح معدل الإنجاب بين 1.9 في العقبة إلى 3.1 في عجلون والمفرق، وكان معدل الإنجاب بين النساء اللاتي يسكن في مخيمات اللاجئين السوريين أعلى مقارنة بمن لا يعشن في تلك المخيمات (4.9 و 3.9 طفل، على التوالي).



وحول رعاية الأم، أوضحت نتائج المسح أن 97 % من السيدات حصلن على رعاية ما قبل الولادة من أخصائي صحي (طبيب، ممرضة، أو قابلة) وحصلت 18 % فقط من السيدات على حقنة الكزاز المطلوبة لتوفير الحماية الكاملة لآخر ولادة خلال السنتين السابقتين للمسح، وأكثر من 99% من الولادات الحية خلال السنتين السابقتين للمسح تمت في مرفق صحي.



وفيما يتعلق بوفيات الأطفال، أظهرت النتائج أن هناك 14 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون 12 شهر حالة وفاة واحدة لكل 1000 طفل، في حين بلغ المعدل الإجمالي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، كما بلغ معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 9 وفيات لكل 1000 مولود حي، وبلغ معدل وفيات ما بعد الولادة 6 وفيات لكل 1000 مولود حي.



وبحسب النتائج، هناك انخفاض في معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة مع مرور الوقت، من 21 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 1990 إلى 9 وفيات لكل 1000 مولود حي في عام 2023، وخلال نفس الفترة، انخفض معدل وفيات الرضع من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، في حين انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 39 إلى 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي.

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وأشارت النتائج إلى أن ما يقرب من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا يعانون من فقر الدم، بما في ذلك 19% يعانون من فقر الدم الخفيف، و13% يعانون من فقر الدم المعتدل، وأقل من 1% يعانون من فقر الدم الشديد.

