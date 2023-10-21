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السبت، 21-10-2023 11:52 ص

الاقتصاد الرقمي تحذر من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني

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الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن الجهات الوهمية تطلب من المواطنين بيانات خاصة سواء مالية أو بنكية أو الدفع المسبق، من خلال رسائل أو روابط عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.


وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي جهة حكومية أو بنكية تطلب معلومات مالية أو بنكية من المواطنين بهذه الطرق.


ودعت إلى التأكد من صحة هذه الروابط وصحة مصدرها، وعدم قيام المواطنين بمشاركة معلوماتهم الشخصية مع أي جهة غير معروفة، بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة، حيث أصبح هناك الكثير من الروابط التي تنتحل شخصيات ومؤسسات وطنية في القطاع العام أو الخاص، تعد المتلقي بربح أو توفير وظائف.


 




 

 


 

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