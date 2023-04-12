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الأربعاء، 12-04-2023 11:29 م

"الإخاء الأردنية العراقية" تنظم أمسية رمضانية لذوي الإعاقة والأيتام

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الإخاء الأردنية العراقية، برئاسة الدكتورة شنكول قادر، أمسية رمضانية خيرية، بحضور الرئيس الفخري للجمعية المهندس سمير حباشنة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية والبنوك والمؤسسات ونخبة من رجال وسيدات الأعمال الأردنيين والعراقيين.

وقالت شنكول إن الهدف من إقامة هذه الفعالية هو دعم الفئة المحتاجة في المجتمع وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والعوائل المتعففة لدعمهم وتمكينهم في المجتمع.

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