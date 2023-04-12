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الأربعاء، 12-04-2023 10:43 م

الأمير فيصل يترأس اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية

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الوكيل الاخباري - ترأس سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، مساء الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة للجنة.

وأشاد سموه، خلال الاجتماع الذي حضرته سمو الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، بما حققته الرياضة الأردنية من إنجازات طيلة العام الماضي، وبالدور الكبير الذي تلعبه الاتحادات الرياضية في خدمة الرياضة، والسعي نحو تطورها وتقدمها على المستويات كافة.

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