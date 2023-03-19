لقاء مفتوح في "الأردنية" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي

الوكيل الاخباري - نظم قسم العمل الاجتماعي في كلية الآداب في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، لقاء مفتوحا مع مؤسسات المجتمع المدني بعنوان "العمل الاجتماعي ومتطلبات التطبيق العملي"، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي.



وقال عميد كلية الآداب الدكتور مهند مبيضين إن تنظيم هذا اليوم المفتوح يشير إلى أهمية مأسسة العمل الاجتماعي من خلال إشراك أكبر عدد من الطلبة في العمل الاجتماعي، وتعزيز التطبيق العملي والميداني، مضيفًا أن نوعيّة العمل هذه تُعزّز شخصية الشباب وتكسبهم المهارات الحياتية المختلفة، من خلال تعريفهم على المجتمعات التي ينتمون إليها.

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