الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

إصابات في عملية إطلاق نار بالقدس

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وتحذير من السيول والعواصف الرعدية

إربد.. وقفات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

الضمان يستقطب استثمارات في المناطق التنموية بـ490 مليون دينار

أميركا: إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار

انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه في وادي عقربة

ورشة في إربد تناقش القيم الدينية والمساواة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

بني مصطفى تشارك في إعداد الإفطار بموائد الرحمن لتكية أم علي

حوارية في إربد حول المواطنة الصالحة

السبت، 08-04-2023 11:52 م

انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه في وادي عقربة

777


الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة من مساء اليوم السبت، انفجر صاروخ في الهواء في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية مما أدى إلى سقوط شظاياه في نفس المنطقة.

وأكد المصدر أنّ سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرراً بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وبين المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.

وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42023713552593636572

إربد.. وقفات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

1

الضمان يستقطب استثمارات في المناطق التنموية بـ490 مليون دينار

420235232243601918819

ورشة في إربد تناقش القيم الدينية والمساواة

1

بني مصطفى تشارك في إعداد الإفطار بموائد الرحمن لتكية أم علي

1

حوارية في إربد حول المواطنة الصالحة

وزارة الخارجية

الأردن يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل خرق الوضع القائم بالمسجد الأقصى

أخبار متعلقة
مبنى الجمعية

جمعية إعجاز القرآن والسنّة تقيم حفل إفطارها الرمضاني السنوي

2202310121918974515353

وصول قافلة مساعدات أردنية تضم 7 شاحنات إلى سورية

w

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

3202318114359882509268

لقاء مفتوح في "الأردنية" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي

w

التمور الأردنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية

e

وزير الشباب يطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق بالقطاع الجوي