انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه في وادي عقربة

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة من مساء اليوم السبت، انفجر صاروخ في الهواء في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية مما أدى إلى سقوط شظاياه في نفس المنطقة.



وأكد المصدر أنّ سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرراً بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.



وبين المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.



وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

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