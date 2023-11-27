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الإثنين، 27-11-2023 08:07 ص

الإدارات المرورية: جميع طرق المملكة سالكة ولا يوجد أي اغلاقات

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الوكيل الإخباري - قالت الإدارات المرورية، إن جميع الطرق الداخلية والخارجية في المملكة سالكة، ولا يوجد أي إغلاقات، بالتزامن مع تساقط الأمطار.اضافة اعلان


وبيّن الملازم محمد الدروبي، من إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أن الضباب لف معظم مناطق العاصمة عمان صباح اليوم، خلال تأثر المملكة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة.

وأضاف أن كوادر السير منتشرة بشكل كامل، ولا يوجد أي إغلاقات أو عوائق بسبب حالة الطقس. 

من جهته قال النقيب عبد الرحمن الحمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، أن بعض الطرق الخارجية تشهد امطاراً وأخرى تشهد رياحاً مثيرة للغبار، مبيناً أن كوادر الدوريات منتشرة للدلالة والإرشاد. 

وبيّن الحمادنة أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي إغلاقات تذكر. 

وتتأثر المملكة اليوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا إلى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

 




 

 


 

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