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الإثنين، 27-11-2023 07:41 ص

الضباب يلف العاصمة عمّان - صور

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الوكيل الإخباري - لف الضباب الكثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان صباح اليوم الاثنين.

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وتتأثر المملكة اليوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا إلى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، قد تكون الأمطار غزيرة أحيانا في أجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية  .








 




 

 


 

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