الخميس 02-11-2023
الوكيل الاخباري

بقذيفة RPG .. كتائب القسام تستهدف جنود من العدو

إسرائيل تختفي من أشهر خرائط الصين -صورة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في قلقيلية

وزير الصحة التركي: مستشفى الصداقة في غزة يتوقف عن العمل

مسؤول أممي: الفشل بوقف الحرب على غزة عواقبه ستتجاوز حدود المنطقة

40.1 سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بسبب العدوان على غزة .. "خسائر فادحة" لإيرادات الشركات الإسرائيلية

الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة

الأمن: بدء التفتيش على المركبات ضمن حملة شتاء آمن

طفل يقود مركبة ويرتكب 3 مخالفات خطرة ويصطدم بعمود كهرباء في عمّان

عاجل

بقذيفة RPG .. كتائب القسام تستهدف جنود من العدو

الخميس، 02-11-2023 09:41 ص

طفل يقود مركبة ويرتكب 3 مخالفات خطرة ويصطدم بعمود كهرباء في عمّان

22022239562396012275


الوكيل الإخباري - أصيب طفلان ( 11 عاما و 5 أعوام) بإصابات مختلفة، اثر حادث صدم مركبة كان يقودها الطفل الأول، بعمود معدني في احدى مناطق شرق عمان.

اضافة اعلان


قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن فرق الاختصاص عند وصولها الى موقع الحادث تفاجأت بأن السائق هو طفل عمره 11 عاماً، وكان يجلس الى جانبه شقيقه عمره 5 سنوات، حيث تم اسعافهما إلى المستشفى وحالتهما العامة حسنة.

وبين أن التقرير الفني للحادث أظهر عدداً من المخالفات، أبرزها تجاوز الإشارة الحمراء، والتجاوز الخاطئ، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، إضافة إلى أن المركبة منتهية الترخيص والتأمين.

وتم فتح تحقيق في الحادث وطلب صاحب المركبة وولي أمر الأطفال لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_copy52649190103_107d43ee23_b

الصحف القطرية تشيد بنتائج زيارة الملك للدوحة وتؤكد أهميتها لوقف العدوان على غزة

1698905621848

الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة

5555

الأمن: بدء التفتيش على المركبات ضمن حملة شتاء آمن

920232175313845223489

قرار مرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن

10202326134452583657916

وفاة شاب دهسا على طريق اربد عمان

1

وزير الخارجية الأميركي يزور الأردن لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة

أخبار متعلقة
10202326134452583657916

وفاة شاب دهسا على طريق اربد عمان

CvV9Gasocb4YYQMFTqOTGXa0HTXI4aLI3Y0rjK0f

الأمن: القبض على شخص اعتدى على واجهات لمطعمين في عمّان

396710185_643430257960153_4647818679233881107_n

حادث بين 3 مركبات يُسبب أزمة سير قرب اشارات مستشفى الملكة علياء

سيارة اسعاف - (ارشيفية)

وفاة طفل 3 أعوام دهساً في غور الصافي

102023413422821613017

وفاة وإصابتان بحادث تصادم بين 4 مركبات في عمّان

1-27-2015-7-31-22-AM2247

السير تكشف سبب الازدحام المروري عند الدوار الثامن صباح اليوم