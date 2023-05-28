الإدارات المرورية: خطة وجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

الوكيل الإخباري - قال مندوبو الإدارات المرورية، إن نشامى المرور انتشروا بشكل مبكر بهدف التجهيز للحركة الصباحية من خلال تفقد الطرق وإزالة العوائق أولاً بأول مؤكدين بأن جميع طرق المملكة سالكة بدون أي عوائق تذكر.

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وأشار مندوبو الإدارات المرورية، خلال استعراضهم التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، بأنه يجري العمل ضمن خطة مرورية وجاهزية عالية للتعامل مع الحالة الجوية من خلال الانتشار المبكر والمبرمج خاصة على الطرق الخارجية (الجنوبية والشرقية) المتوقع أن تشهد محدودية بالرؤية الأفقية لإجراء اللازم إن تطلب الأمر ذلك.

وشددوا على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خاصة بعد تساقط الأمطار على الطرق التي تأثرت برياح محملة بالغبار مما يشكل خطر الانزلاق عند الوقوف المفاجئ.



ودعا ضابط غرفة عمليات إدارة السيـر عبر إذاعة الأمن العام، السائقين الى تجنب المخالفات الخطرة مثل التتابع القريب، واستخدام الهاتف النقال أثناء المسير، وضرورة الالتزام والتقييد بالمسارب المخصصة، وتحديد وجهة السائق، وإعطاء الأولويات أثناء المسير على التقاطعات.



ولفت مندوب الدوريات الخارجية إلى أنه تم التعامل أمس مع حادث تدهور صهريج خارج حرم الشارع العام على طريق معان، بالإضافة لتقديم يد العون والمساعدة لمركبة نفذ وقودها عند تحويلة دبة حانوت.



وقال مندوب الدوريات الخارجية، إنه وبالرغم من الأجواء السائدة في المملكة من رياح مثيرة للغبار وأجواء خماسينية ومن خلال الرقابة المرورية المستمرة على مدار الساعة لضبط المخالفات الخطرة بكافة أشكالها ، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 160 كلم/ساعة على شارع الـ100 .