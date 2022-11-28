الإدارة المحلية تطلب من البلديات اتخاذ الاحتياطات لمواجهة حالة الطقس غدا

الوكيل الاخباري- وجهت وزارة الإدارة المحلية غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إلى ضرورة اتخاذ كافة الترتيبات والاحتياطات والاحتياجات اللازمة لمواجهة حالة عدم الاستقرار التي ستؤثر على المملكة الليلة وغداً الثلاثاء، والتواصل الدائم مع غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمان، وذلك في ضوء نشرة دائرة الأرصاد الجوية التي تتحدث عن حالة عدم الاستقرار الجوي.

اضافة اعلان



ووجهت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية متابعة الأوضاع أولاً بأول خاصة في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية في المناطق التابعة لها أو القريبة منها، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية على النظام الخاص بالطوارئ بالتطورات فوراً.



وطلبت وزارة الإدارة المحلية من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة التنسيق فيما بينها، وأيضاً التعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعادت الوزارة التذكير بأهمية التواصل مع غرفة الطوارئ الرئيسية فيها على هاتف رقم (064641393).