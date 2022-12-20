أمين عام الإدارة المحلية: الشراكات أساس لنجاح المشاريع البيئية

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، إن الشراكات أساس لنجاح المشاريع البيئية، وأن النجاح في المشاريع البيئية هو حصيلة جهود بذلت وتوجت بمشاريع تخدم النظام البيئي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.



جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة ومندوب عن الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz والجهات المانحة.

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