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الأربعاء، 21-04-2021 11:05 ص

الإفراج عن آخر 4 موقوفين في قضية مستشفى السَّلط

السلط
أرشيفية


الوكيل الإخباري - واصلت محكمة صُلح جزاء عمَّان جلساتها الاسبوعية؛ للنَّظر في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي، والتي نجم عنها وفاة 7 مواطنين أردنيين، ويحاكم فيها 13 شخصًا، حيث قررت الإفراج عن آخر 4 موقوفين على ذمة القضية.

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واستمعت المحكمة في جلستها الثَّامنة، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي عُدي فريحات، إلى شاهدي نيابة عامة من بينهم شاهد في مديرية الدِّفاع المدني.


ووجه وكلاء الدِّفاع عن المتهمين والبالغ عددهم 13 وكيلًا أسئلتهم للشاهدَين، وامتنع عدد منهم عن مناقشتهم.


وحضر 4 متهمين موقوفين على ذمَّة القضية جلسة المحكمة من مركز الإصلاح والتَّأهيل وفق نظام الدائرة التلفزيونية عن بُعد.


وقرَّرت المحكمة الافراج عن 4 موقوفين على ذمة القضية بسبب انتهاء مدة التوقيف القانونية والبالغة 30 يومًا، وبذلك تكون المحكمة أفرجت عن المتهمين جميعًا والذين تم توقيفهم على ذمة القضية.


وستستمع المحكمة في جلستها المقبلة يوم الأحد لشاهدي نيابة عامة آخرَين.
يُذكر انَّ نفاد مادة الأوكسجين من الخزانات التَّابعة لمستشفى السَّلط الحكومي، تسبب بوفاة سبعة أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصِّحة.


وأقيل على إثر هذه القضية وزير الصِّحة السَّابق، ونقلت القضية الى محكمة صُلح جزاء عمَّان وبدأت عقد جلساتها اسبوعيا وبمعدل جلستين اسبوعيا.

 

المصدر : بترا

 


 




 

 


 

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