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الجمعة، 10-12-2021 04:47 م

الإقراض الزراعي تقدم 481 قرضاً منذ بداية العام في عجلون

مزارعين


الوكيل الإخباري - قدمت مؤسسة الاقراض الزراعي في محافظة عجلون 481 قرضاً زراعياً للمزارعين منذ بداية العام الحالي.

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وقال مدير فرع المؤسسة في عجلون عمر بني حمد، إن القروض استفاد منها 500 شخص وبدون فوائد وساهمت في دعم المشاريع المنزلية والزراعية والطاقة المتجددة وتمكين المرأة.


وبين، أن المؤسسة قدمت مشاريع تحفيزية ومنها دعم المزارعين وبدون فوائد ضمن عدة محاور منها تحفيز المشاريع الزراعية النوعية شمل 53 مشروعاً بقيمة 462 ألف دينار في مجال التصنيع الغذائي والحصاد المائي .


وأشار إلى أن هذه المشاريع مكنت اصحابها من تحقيق عائد اقتصادي جيد ووفرت فرص عمل من خلال الاستفادة من الميزة النسبية الزراعية للمحافظة.


 




 

 


 

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