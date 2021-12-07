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الثلاثاء، 07-12-2021 02:51 م

توقع انخفاض أسعار الخضار والفواكه.. وإغلاق التصدير ألحق الخسائر بالمزارعين

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الوكيل الإخباري - توقع نقيب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع ذروة الإنتاج في موسم وادي الأردن.

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وقال أبو حماد لـ"الوكيل الإخباري"، إن ذروة الإنتاج ستبقي على الأسعار كما هي معتادة دون أي ارتفاعات، لافتا إلى أن المزارعين لا يتمنون انخفاضها دون سعر التكلفة.


وأضاف أن المزارعين في منطقة وادي الأردن عانوا خلال 4-5 سنوات الماضية لأن بضائعهم كانت أقل من تكلفة النقل، وتسببت لهم بخسائر كبيرة.


وأشار أبو حماد إلى أن صادرات وادي الأردن أصبحت شبه معدومة بسبب التركيز على السوق الخليجي في الصيف وإغلاق أسواق سوريا ولبنان والعراق أمام المنتج الأردني حيث أصبح الإنتاج حاليا للسوق المحلية فقط.

 

من جهته قال رئيس اتحاد مزارعي الأردن عدنان خدام في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الخضار والفواكه في الأردن سترتفع خلال الأسبوعين المقبلين.


وأوضح خدام أن ارتفاع كلف الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات بنسبة تتجاوز 250% وخسائر المزارعين المتراكمة ونقص المياه وتقلص المساحات وإلزامية إشراك العمالة بالضمان الاجتماعي أثرت بشكل مباشر على القطاع.

 




 

 


 

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