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الإثنين، 25-03-2024 07:49 م

المياه تقيم يوما حواريا بمناسبة اليوم العالمي للمياه

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الوكيل الإخباري - احتفالا بيوم المياه العالمي نظمت وزارة المياه والري أمس الأحد، لقاء حواري بين جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية وصناع القرار في وزارة المياه والري بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه.

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وحضر اللقاء كل من أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ومساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية الدكتور محمد عفيشات ومساعد الأمين العام لتخطيط الاستراتيجي المهندس محمد دويري ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية المهندس ثائر المومني ومديرة الطلب على المياه المهندسة أماني الطعاني ومدير الإعلام والتوعية في وزارة المياه فيصل أبو زيد وكبار الموظفين في الوزارة.


وقد ألقى المحاميد الضوء على أهمية الشباب بنشر التغيير الإيجابي وترسيخ ممارسات وثقافة المحافظة على المياه حيث أن شباب الكشافة والقائدات هم قادة المستقبل وسفراء التغيير ولهم دور كبير في التوعية والحملات التي تحفز على استخدام المياه بكفاءة في المنازل والمؤسسات.


كما تضمنت الزيارة جولة لضيوف من الكشافة في وزارة المياه والري شملت مركز التوثيق المائي ومديريات الوزارة لتعريف بعمل الوزارة وأطر التعاون المستقبلي.

 




 

 


 

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