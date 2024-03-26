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الثلاثاء، 26-03-2024 08:50 م

المياه تنظم محاضرات توعوية لطلاب المدارس

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الوكيل الإخباري - نظّمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، وبدعم من التعاون الدولي الألماني (GIZ)، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، محاضرات توعوية في مدارس وروضة بحر العلوم الدولية ومدرسة مي زيادة الثانوية المختلطة في محافظة العاصمة استكمالا لحملتها الوطنية لتوعية المائية لقطاع التربية والتعليم.

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وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء تناولت المحاضرات نشر الوعي المائي واطلاع الطلاب على الواقع المائي في الأردن، وأهم التحديات التي تواجه القطاع، وجرى عرض أفلام توعوية تحفز الطلاب على ترشيد استهلاك المياه في المنازل والمدارس والأماكن العامة وترسيخ مفهوم التعامل الأمثل مع المياه.


وأكد المساعد لشؤون الإعلام والاتصال، عمر سلامة، أهمية التشارك بين قطاع المياه وقطاع التربية والتعليم في مواجهة تحديات شح المياه في الأردن وضرورة إشراك الطلبة والمعلمين في نشر الوعي المائي والاستخدام الأمثل للمياه.
وأوضح أن وزارة المياه مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية لكافة فئات المجتمع بما يخدم المواطن ويحافظ على المياه.


بدورها، أكدت مديرة مدارس وروضة بحر العلوم الدولية لميس البلعاوي دور طلبة المدارس والهيئات التدريسية في حماية المياه والحد من هدرها وتوعيتهم بضرورة التبليغ عن الاعتداءات المتكررة على مرافق المياه.

 




 

 


 

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