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الإثنين، 26-06-2023 06:02 م

الاحتفال بإشهار كتاب جلنار لعدد من المواهب الشبابية الأردنية والسعودية

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الوكيل الاخباري - احتفلت مواهب شبابية أردنية وسعودية بإشهار كتاب "جلنار" مساء امس الأحد، في قاعة الاحتفالات بدائرة المكتبة الوطنية بعمان.

وقال مندوب وزيرة الثقافة مدير عام "المكتبة" الدكتور نضال العياصرة خلال الاحتفال "إن هذا الكتاب عنوان أخوة ومحبة بين الاردن والسعودية، واللتين تسعيان لبناء عمل مشترك للأجيال القادمة".

وأشاد العياصرة في كلمته بالاحتفال الذي حضره وزير الثقافة الأسبق الدكتور بركات عوجان ومهتمين، بجهود المواهب الأردنية والسعودية الشابة التي شاركت في كتابات ابداعية لإخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود، مثمنا جهود القائمين على هذه المبادرة.

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