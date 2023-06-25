أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

الوكيل الاخباري - نفذت مراكز شبابية بمحافظة إربد، اليوم الأحد، نشاطات متنوعة بمشاركة شبابية من أعضاء المراكز.



ونظم مركز شابات الطيبة ورشة عمل حول "إدارة الموارد البشرية"، بمشاركة 20 شابة من المركز قدمتها المدربة مريم أبو بكر.



وتضمنت الورشة التعريف بمفهوم الموارد البشرية وأهميتها الإدارية في تحقيق أهداف المؤسسات، والصفات الواجب توفرها في مدير الموارد البشرية ومفهوم التخطيط.



وفي مركز شباب لواء الوسطية، أقيمت ندوة صحية حول صحة الأسنان واللثة، قدمها الدكتور محمد عويدات، من مركز صحي كفر اسد بمشاركة 30 شاباً من أعضاء المركز.



وركزت الندوة على أهمية العناية بالفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج من الأمراض التي تصيب الفم والأسنان، والإرشادات الصحية والتثقيفية في هذا المجال.

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