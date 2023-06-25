الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

"الوطني للبحوث الزراعية" يدرب مهندسين أرتيريين حول تقنيات زراعة الأنسجة

توزيع مساعدات نقدية على أسر محتاجة بمناسبة عيد الاضحى

قتيل واصابات بعد خروج أفعوانية عن مسارها في السويد

القوات العراقية تعلن مقتل 5 إرهابيين في كركوك

معسكر تعريفي بقانوني الأحزاب والانتخاب في إربد

وزير الزراعة : الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا

القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقعان اتفاقية لتطهير منطقة امتياز الشركة الجنوبية من الألغام

ورشتان في مركز شباب قفقفا عن العنف والتسويق الإلكتروني

وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

الأحد، 25-06-2023 09:49 م

أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

e


الوكيل الاخباري - نفذت مراكز شبابية بمحافظة إربد، اليوم الأحد، نشاطات متنوعة بمشاركة شبابية من أعضاء المراكز.

ونظم مركز شابات الطيبة ورشة عمل حول "إدارة الموارد البشرية"، بمشاركة 20 شابة من المركز قدمتها المدربة مريم أبو بكر.

وتضمنت الورشة التعريف بمفهوم الموارد البشرية وأهميتها الإدارية في تحقيق أهداف المؤسسات، والصفات الواجب توفرها في مدير الموارد البشرية ومفهوم التخطيط.
 
وفي مركز شباب لواء الوسطية، أقيمت ندوة صحية حول صحة الأسنان واللثة، قدمها الدكتور محمد عويدات، من مركز صحي كفر اسد بمشاركة 30 شاباً من أعضاء المركز.

وركزت الندوة على أهمية العناية بالفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج من الأمراض التي تصيب الفم والأسنان، والإرشادات الصحية والتثقيفية في هذا المجال.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
t

"الوطني للبحوث الزراعية" يدرب مهندسين أرتيريين حول تقنيات زراعة الأنسجة

620232114523321339740

توزيع مساعدات نقدية على أسر محتاجة بمناسبة عيد الاضحى

r

معسكر تعريفي بقانوني الأحزاب والانتخاب في إربد

rrr

وزير الزراعة : الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا

جرش

ورشتان في مركز شباب قفقفا عن العنف والتسويق الإلكتروني

w

وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

أخبار متعلقة
w

مسرحية توعوية بمركز إربد الثقافي حول العنف المجتمعي

وزارة الزراعة

زراعة اربد تتوقع توريد 10 آلاف طن قمح وشعير

7777

فيديو - لحظة العثور على أفعى داخل مركبة في إربد

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

سقوط حمولة مركبة شحن في إربد واحتراق اطارات مركبة أخرى في ناعور

الدفاع المدني 4

الدّفاع المدني ينقذ شخص انهارت عليه مغارة في إربد

4

مجلسا محافظتي العقبة وإربد يوصيان بتدوير الموازنات