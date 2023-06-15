الاحتفال بتخريج 159 من طلبة برنامج تأهيل المعلمين بـ"الهاشمية"

الوكيل الاخباري - احتفلت كلية العلوم التربوية بالجامعة الهاشمية، اليوم الخميس، بعرض مشاريع تخرج "البحوث الاستقصائية" لطلبة برنامج الدبلوم العالي لتأهيل المعلمين البالغ عددهم 159 خريجًا وخريجةً، برعاية نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور وصفي الروابدة.



وحضر الاحتفال مدير السياسات للتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد الصمادي، ومدير برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لإعداد المعلمين في الأردن، كاميرون ميرزا، ومديرة الشراكات في الجامعات لبرنامج الوكالة الأميركية للتنمية لإعداد المعلمين، لانا المومني، وعدد من مديري التربية والتعليم.

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