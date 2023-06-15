الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

كلب يعقر طفلاً في المفرق

الاحتفال بتخريج 159 من طلبة برنامج تأهيل المعلمين بـ"الهاشمية"

صدور نظام السلامة والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات

"أمانة عمان": انطلاق خدمة نقل المعرفة الإلزامي إلكترونيا

اختتام فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية في إربد

إربد : ورشة عن القراءة والكتابة للأطفال في مركز زها بالمنصورة

الموافقة على إنشاء مقر رئيسي للشركة العربية للتعدين في المملكة

ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

62 ‎%‎ نسب إشغال فنادق خمس نجوم بعمان

إرادات ملكية بالسماح والانعام بحمل أوسمة

الخميس، 15-06-2023 07:28 م

الاحتفال بتخريج 159 من طلبة برنامج تأهيل المعلمين بـ"الهاشمية"

wwww


الوكيل الاخباري - احتفلت كلية العلوم التربوية بالجامعة الهاشمية، اليوم الخميس، بعرض مشاريع تخرج "البحوث الاستقصائية" لطلبة برنامج الدبلوم العالي لتأهيل المعلمين البالغ عددهم 159 خريجًا وخريجةً، برعاية نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور وصفي الروابدة.

وحضر الاحتفال مدير السياسات للتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد الصمادي، ومدير برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لإعداد المعلمين في الأردن، كاميرون ميرزا، ومديرة الشراكات في الجامعات لبرنامج الوكالة الأميركية للتنمية لإعداد المعلمين، لانا المومني، وعدد من مديري التربية والتعليم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202326152842398357526

كلب يعقر طفلاً في المفرق

7

صدور نظام السلامة والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات

6202313222629749371948

"أمانة عمان": انطلاق خدمة نقل المعرفة الإلزامي إلكترونيا

4

اختتام فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية في إربد

102020101419173941595

إربد : ورشة عن القراءة والكتابة للأطفال في مركز زها بالمنصورة

مبنى رئاسة الوزراء

الموافقة على إنشاء مقر رئيسي للشركة العربية للتعدين في المملكة

أخبار متعلقة
e

إطلاق مسابقة معلم التطبيقية المتميز بنسختها الثانية

5202321172945860190654

بدء المؤتمر الدولي لعلوم المواد المتقدمة بالعلوم والتكنولوجيا

WhatsApp Image 2023-05-22 at 1.19.24 PM

ضبط 3 اعتداءات على خط خو/ الهاشمية لسقاية المواشي - صور

w

إطلاق 4 مدارس حقلية في الزرقاء

8

ندوة حوارية بالتكنولوجيا عن دور الشباب في رؤية التحديث