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الإثنين، 12-12-2022 08:59 م

الاردنيون على موعد مع يومين عطلة رسمية

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - من المرجح ان يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ أعمالها يوم الاحد الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأول 2022  ، ويوم الاحد الموافق للأول من كانون الثاني لعام 2023، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

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