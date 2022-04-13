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الاستهلاكية المدنية تشدد: السلع متوفرة

الأربعاء، 13-04-2022 01:23 م

الاستهلاكية المدنية تشدد: السلع متوفرة

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ان كافة السلع المتعاقد عليها متوفرة في أسواق المؤسسة بأسعار مناسبة وذات جودة عالية.

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وقال إن المؤسسة عملت على تعزيز مخزونها من مجمل السلع الاساسية، حيث اعتادت بالتعاون مع شركائها الموردين على تخزين السلع المتعاقد عليها في مستودعات المؤسسة أو تخزينها لدى الشركات بحيث يتم طلبها عند الحاجة، لمواجهة أي نقص في هذه المواد.


واضاف انه وبالرغم من ارتفاع الأسعار عالمياً ومحليا إلا أن المؤسسة مازالت ملتزمة بتثبيت الأسعار على جميع السلع لديها حتى نهاية شهر رمضان الفضيل.


واكد القضاة توفر مخزون استراتيجي كبير من السلع الغذائية الاساسية في المؤسسة ، خاصة الزيوت النباتية التي تكفي الأسواق لمدد مريحة، موضحا أن الطلب الكبير على هذه المادة من قبل المواطنين بسبب انخفاض أسعارها عن مثيلاتها في السوق المحلي، ادى الى تحديد وتقنين كميات بيع هذه المادة لمواجهة الطلب الكبير.


يذكر أن لدى المؤسسة مستودعات رئيسية في منطقة خو/ الزرقاء بمساحات كبيرة جداً، بالإضافة لوجود أكثر من 40 شاحنة تقوم بتوريد السلع للأسواق.

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