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الاعتداء على طبيب بمستشفى حمزة.. وأبو طربوش يكشف تفاصيل حالته الصحية

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السبت، 25-06-2022 03:19 م

الاعتداء على طبيب بمستشفى حمزة.. وأبو طربوش يكشف تفاصيل حالته الصحية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أقدم مرافق مريض، فجر اليوم السبت، على الاعتداء على طبيب مقيم في مستشفى الأمير حمزة، بحسب مديرها الدكتور كفاح أبو طربوش.

وقال أبو طربوش في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحالة العامة للطبيب المصاب مستقرة وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة على أن يخضع للمراقبة لمدة 24-48 ساعة للتحقق من سلامته.

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وأضاف أن الطبيب تقدم بشكوى للأجهزة الأمنية، فيما ستتقدم إدارة المستشفى غدا الأحد بشكوى بحق الشخص الذي اعتدى على الطبيب داخل حرم المستشفى.

وأشار أبو طربوش إلى أن الحادثة لم توثق بالكاميرات لأنها حدثت داخل غرف علاج المرضى ولكن هناك شهود عيان على الحادثة وسيتم استدعائهم للشهادة.

من جهتها أكدت وزارة الصحة أنها تسير بالطرق والإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين على كوادرها الطبية أثناء تأديتها لواجبها الوظيفي، وبما يحفظ كامل حقوق هذه الكوادر ويضمن حمايتهم في كافة المرافق التابعة للوزارة.


وشددت في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت، بخصوص حادثتي الاعتداء على طبيبين من كوادرها في مستشفى الأمير حمزة ومستشفيات البشير أثناء قيامهما بواجباتهما المهنية والإنسانية داخل المستشفيين أمس الجمعة ويوم الأربعاء الماضي على عدم تهاونها تجاه أي حالة اعتداء قد تتعرض لها كوادرها.

 




 

 


 

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