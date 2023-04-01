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السبت، 01-04-2023 11:39 ص

الافتاء توضح حالة يبطل بها الصيام

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الوكيل الإخباري- أوضحت دائرة الافتاء الأردنية في دليلها المحدث تحت عنوان "مختصر أحكام الصيام " أن المبالغة في ماء المضمضة ووصوله للجوف يبطل الصيام .اضافة اعلان


وقالت في فتوى :" إذا وصــل مــاء المضمضــة إلــى الجــوف بــلا تعــدٍ مــن الصائــم ولا مبالغـة منـه فـي المضمضـة فصومـه صحيـح، وأمـا إن تعـدى أو بالـغ فوصـل المـاء إلـى جوفـه فـإن صومـه يبطـل؛ لأن المبالغـة منهـي عنها للصائـم لقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم: "بالـغ فـي الاستنشاق الا أن تكـون صائمـا " .  

وأوضحت ان المراد بالتعدي،أن يتمضمـض الشخص أكثـر مــن ثــلاث مــرات، والمبالغــة تكــون بالغرغــرة أو ســحب المــاء إلــى أعلـى الخياشـيم.

 




 

 


 

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