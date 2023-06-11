الاقتصاد الرقمي تطرح استبيانا على بوابة الحكومة الالكترونية

الوكيل الإخباري - طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ضمن برنامج الحكومة الالكترونية، استبيانا للمواطنين على بوابة الحكومة الالكترونية (www.jordan.gov.jo).

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وبينت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن الاستبيان يتركز حول الخدمات الحكومية التي تنوي الحكومة تحويلها إلى خدمات مؤتمتة وإضافتها إلى تطبيق سند.



ودعت الوزارة المواطنين مشاركة آرائهم ومقترحاتهم، حول رقمنة الخدمات الحكومية لكل من هيئة الإعلام، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة تنظيم الطيران المدني من خلال الإجابة على أسئلة الاستبيان على الرابط: (هنا) في موعد أقصاه يوم 12 حزيران الحالي.



وقالت الوزارة إن الاستبيان جاء حرصا من الحكومة على ترسيخ وتعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات وتحقيق الشفافية والثقة بالأداء الحكومي، ولغايات الارتقاء بالعمل وتحسين مستوى الخدمات الحكومية الالكترونية لتلائم احتياجات المستفيدين.

