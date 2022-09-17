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السبت، 17-09-2022 11:44 ص

الاقتصاد الرقمي: لدينا 4 -5 سنوات لتحقيق الشمول بتقديم الخدمات الرقمية

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الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، السبت، إن الوزارة مسؤولة عن الاقتصاد الرقمي وتطوير التكنولوجيا لتقديم خدمات أفصل والتركيز اليوم على الخدمات الحكومية.اضافة اعلان


وأضاف هناندة، خلال حديثه عن أثر الخدمات الإلكترونية على سهولة ممارسة الأعمال خلال لقاء عقدته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن الحديث عن مشروع الحكومة الإلكترونية طال انتظاره، والعمل كان يجري الفترة الماضية على أتمتة الخدمات.

وتابع أن الأتمتة درجات، منها تعبئة نموذج إلكتروني وبعضها معقد، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الرقمنة والأتمتة حيث أن الرقمنة تقوم على خدمة متكاملة حتى لو بها أكثر من مؤسسة.

وتحدث هناندة عن أن الخدمات الرقمية هدفها خدمة كافة المقيمين في الأردن.

وأشار إلى أن التركيز سيكون على الخدمات الفترة الحالية؛ مبينا أن هنالك تعقيدات في الإجراءات في الأردن بغير محلها موضحا أن الأهم أن لا يحتاج المواطن عند تلقي خدمته أي جهة.

ولفت إلى ضرورة سهولة الخدمات مشيرا إلى نحو 600 خدمة الآن مؤتمتة ولكن قد لا تعجب الجميع.

واستعرض هناندة الخدمات التي يقدمها تطبيق سند والتطورات التي جرت عليها وصولا للتوقيع الرقمي.

وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول العام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة مؤخرا

 




 

 


 

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