الاقتصاد الرقمي: 108ملايين رسالة قصيرة استقبلها الأردنيون عام 2022

الوكيل الإخباري - استقبل المواطنون حوالي 108 ملايين رسالة العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الاثنين.

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وتنوعت الرسائل إلى 107,296,097 رسالة محلية صادرة من المؤسسات، و 23,540 رسالة للرد على المواطنين، كما بلغ عدد الرسائل الدولية الصادرة من المؤسسات 1,098,517 رسالة.



يذكر أن بوابة الرسائل القصيرة، هي قناة اتصال مجانية تعتبر الأكثر انتشارا بين مختلف شرائح المجتمع الأردني، حيث لا تتطلب أية هواتف خاصة (ذكية) او الاتصال بشبكة الانترنت.



وتقدم بوابة الرسائل القصيرة خدماتها المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية، وتتنوع إلى الرسائل الصادرة من المؤسسات الحكومية إلى المواطنين (كالرسائل التوعوية ،الترويجية ،الإعلام عن حالة معاملة)، ورسائل الرد على المواطنين التي يرسلها المواطن لطلب معلومة معينة من خلال الرقم 94444 ومن ثم يستقبل المواطن رسالة متعلقة بالمعلومة التي استعلم عنها.