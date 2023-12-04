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الإثنين، 04-12-2023 08:47 م

الامانة لـ الوكيل : إزالة دوار المشاغل واستبداله بالإشارات الضوئية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان المهندس محمد الفاعوري ، ان امانة عمان باشرت بمجموعة من الحلول المرورية على أرض الواقع للحد من الأزمات والبؤر الساخنة في العاصمة عمان.

وقال الفاعوري في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انه الامانة ستعمل قريباً على إزالة دوار المشاغل واستبداله بالإشارات الضوئية ، لإدارة العملية المرورية،  مشيرا إلى أن نظامها سيكون شبيها لتقاطعات السابع والسادس والخامس.
 
وبين الفاعوري ان الامانة ستكثف جهودها في المرحلة القادمة على عدة محاور في شوارع العاصمة ومنها العمل على محور الاستقلال ، ودوار الشميساني ، مشيراً أن هناك دراسات تجرى قبل تنفيذ أي خطوة على شوارع العاصمة ، ومنها عدد المركبات التي تمر وسعتها الاستيعابية.

وكشف الفاعوري عن خطة عمل على بنية للمدن الذكية والتي ستبدأ بتركيب لوحات متغيرة مضيئة وكاميرات مراقبة في مختلف شوارع العاصمة ، مشيرا إلى عمل تطبيق للهواتف الذكية يتضمن خرائط لمعرفة أزمات السير ومنظومة كاملة للرقابة على الشوارع وخاصة المخالفات مثل الوقوف المزدوج الذي يعيق حركة السير.

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