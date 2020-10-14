الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 14-10-2020 02:46 م

الامم المتحدة تصدر بياناً حول جريمة الزرقاء - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عبرت منظمة الأمم المتحدة، في بيان اليوم الأربعاء، عن صدمتها وحزنها من جريمة الزرقاء التي وقعت بحق فتى يبلغ من العمر 16 عاما .

وقالت تانيا شابويزات ممثلة “اليونيسف” في الأردن في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري : “نشعر بالصدمة والحزن جراء العنف المروع الذي تعرض له طفل يبلغ من العمر 16 عامًا في الزرقاء”.

وأضافت شابويزات أن “العنف ضد الأطفال غير مقبول على الإطلاق. إنه وباء يهدد المجتمع مثله كمثل جائحة فيروس كورونا”.‏

وتابعت: “ستواصل اليونيسف دعم المجتمعات والجهود الوطنية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال”.

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