الامن العام : بدء العمل بترخيص غرب عمان في منطقة مرج الحمام الاسبوع القادم

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الامن العام انه تماشيا مع استراتيجيتها في تطوير الخدمة وتوسيع نطاقها والارتقاء بها فإنه سيتم بدء العمل بقسم ترخيص غرب عمان في منطقة مرج الحمام ابتداءً من الاسبوع القادم (7/11/2021) بعد ان انتهى العمل به وجُهز بأعلى الموصفات اللازمة لتقديم افضل خدمات الترخيص الشاملة .



وأكدت مديرية الامن العام ان المبنى الجديد سيقدم خدمات الترخيص الشاملة ( الفحص الفني للمركبات واعادة تجديد رخص المركبات وفحص السواقين ونقل الملكية وتجديد رخص القيادة ) ،كما وتم تهيئة مسار الترخيص من داخل المركبة قبل افتتاح القسم ومباشرة عمله ليكون مجهزاً لتقديم افضل الخدمات ،بعكس القسم القديم منطقة الدوار السابع الذي لم يكن يوفر كامل الخدمات داخله والذي سيُوقَف العمل داخله منذ لحظة المباشرة بالعمل داخل القسم الجديد .



وأشارت المديرية الى انه أُختير الموقع الجديد بحيث لا يبعد عن القسم القديم وبمكان غير مكتظ مروريا اضافة الى تجهيزه بصورة تسهل عملية انجاز معاملات المراجعين بكل سهولة وسرعة .



وتؤكد المديرية ان ادارة ترخيص المركبات والسواقين ماضية في تطوير مرافق ادارة الترخيص وتوسيع اطر الخدمة وتبسيط الاجراءات على المواطنين المراجعين لها وفق اعلى واحدث النظم والاجراءات الممكنة .

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