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الإثنين، 14-03-2022 08:04 م

الامن العام : تعليمات بنشر رجال أمن بلباس مدني لمراقبة المناسبات

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الوكيل الاخباري - شدد الناطق الاعلامي على ان مديرية الامن العام لن تسمح للمستهترين باطلاق الاعيرة النارية في المناسبات.

 حيث اصدرت المديرية تعليمات مشددة بعدم اغلاق اي بلاغ يرد بقضايا اطلاق العيارات النارية دون الوصول لمطلق النار واتخاذ اشد الاجراءات بحقهم كما ونصت التعليمات على محاسبة اصحاب الحفلات او المناسبات او المقار الانتخابية التي تطلق بها العيارات النارية واحالتهم للقضاء والحكام الاداريين للسماح بتحويل مناسباتهم لمصدر تهديد للمجتمع وافراده .

وتابعت المديرية ان سيتم نشر افراد من الامن العام  باللباس المدني لمراقبة الأفراح.

وتهيب مديرية الامن العام بالجميع نبذ تلك الظاهرة المجتمعية القاتلة وكل من يقوم بها وعدم السماح لهم باستخدام مناسباتهم للتسبب بقتل الابرياء والابلاغ المباشر عن كل من يقوم بها عبر رقم الطوارئ الموحد(911) .

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