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الخميس، 25-01-2024 11:40 م

الامن العام : وفاة شخصين إثر إنهيار حفرة في عمان

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان و فريق البحث والإنقاذ الدولي والشرطة تعاملت اليوم مع بلاغ ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود إنهيار اتربة على شخصين داخل حفرة يبلغ عمقها عشرة أمتار عامودي ويمتد منها نفق بطول ثلاثة أمتار افقي بمنطقة ضاحية الحاج حسن بمحافظة العاصمة .

حيث تحركت مجموعاتنا على الفور الى موقع الحادث وعملت الفرق المتواجدة على تحرير الوفاتان من تحت الأنقاض بإستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، بينما عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين الى مستشفى البشير الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة .

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