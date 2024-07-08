الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

المعايطة: لا تهاون مع شراء ذمم الناخبين

لابيد: سأعطي نتنياهو شبكة أمان في حال وافق على الصفقة

سرايا القدس تفجر آليتين إسرائيليتين بتل الهوى

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

تنويه بشأن امتحانات التوجيهي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لطفلة في عمان

لعشاق سلطة السيزر.. تعرف على قصة هذا الطبق الشهير بمرور 100 عام على ابتكاره

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء بيت محسير والفلاحين بالرمثا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

كتلة هوائية حارة قادمة .. والارصاد : حرارة اعلى من معدلاتها العامة

الإثنين، 08-07-2024 01:34 م

الامن العام يكشف تفاصيل حملة امنية واسعة والقبض على مطلوبين - صور

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع سبع  قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة ، حيث أُلقي القبض خلالها على 18 شخصا من تجّار ومروجي ومهربي المخدرات  .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه نفّذت حملة أمنيّة مشتركة ضمن اختصاص محافظة المفرق والبادية الشمالية على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات، حيث أفضت لإلقاء القبض على 9 أشخاص منهم، بينهم مصنف بالخطر وضبطت بحوزتهم كمّيات من المواد المخدرة والاسلحة النارية .

 وفي محافظة المفرق كذلك أحبطت كوادر مكافحة المخدرات محاولة تهريب 50 ألف حبة مخدرة، بعد متابعة معلومات وردت حول قيام شخصين بتجهيز مخبأ سري داخل إحدى المركبات تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث ألقي القبض على المتورطَين وضبط المركبة التي عثر داخلها على 50 ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخبأ سري في أحد الأجزاء الميكانيكية للمركبة .

وفي لواء الرمثا وردت معلومات حول تاجر للمخدرات ذي ارتباطات مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات، حيث تمت متابعة معلومات حول حيازته لكميات كبيرة من تلك المواد وبعد جمع المعلومات كافّة والتأكد منها وتحديد مكان المواد المخدرة جرى إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 8 كغم من مادة الكريستال المخدرة و 14 الف حبّة مخدرة والتحقيق ما زال جارياً والبحث عن شركاء له بالقضية .
كما وأُلقي القبض في لواء الرمثا كذلك على شخصين بحوزتهما نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة ، فيما جرى في جنوب العاصمة مداهمة مروجين خطرين للمخدرات أُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما كمّيات من المواد المخدرة والذخيرة الحية .

وفي محافظة الكرك وبعد جمع المعلومات حول أحد مروجي المخدرات جرت مداهمته والقبض عليه وضبط بحوزته 5 آلاف حبة مخدرة ، كما ودوهم في محافظة مادبا مروج وضبط بحوزته 10 كفوف حشيش و 3 آلاف حبة مخدرة .

اضافة اعلان

 



 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88

المعايطة: لا تهاون مع شراء ذمم الناخبين

WhatsApp Image 2024-07-08 at 4.19.24 PM

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيرلندي

وزارة التربية والتعليم

تنويه بشأن امتحانات التوجيهي

000

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء بيت محسير والفلاحين بالرمثا

القوات المسلحة

القوات المسلحة الاردنية تنفذ 3 انزالات جوية

668bc8dd0fba4 (1)

أمانة عمان تطلق النسخة التجريبية لمنصة عمان تستمع

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-07 at 4.57.50 PM

انطلاق دورات مراكز تحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة

الأمن العام

الامن العام يكشف حقيقة فيديو اطلاق النار على شخص ويهيب بالمواطنين

76b2018b-f546-43db-b6ee-966131f809ce

بيان هام صادر عن مديرية الامن العام

٥

رجال الأمن يشاركون المواطنين في عيد الأضحى

٢

الأمن: حريق بمحل لتنجيد السيارات - صور

6665cf14ea7e8

الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تثمن خطاب جلالة الملك