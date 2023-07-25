الثلاثاء 25-07-2023
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الثلاثاء، 25-07-2023 10:12 ص

الامن : ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر

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الوكيل الاخباري - ضبط العاملون في ادارة الدوريات الخارجية، سائق يحمل رخصة خصوصي ويقود مركبة شحن كبيرة "قاطرة ومقطورة".

وبين ضابط غرفة عمليات الدوريات أن رخصة السائق الذي تم ضبطه تخوله لقيادة المركبات الصغيرة فقط، فيما تجاوز الأنظمة والتعليمات متعمدا ارتكاب مخالفة قيادة مركبة شحن كبيرة على احد الطرق الخارجية، مهددا حياته والآخرين بالخطر ، حيث تم احالته الى الجهات المعنية لإتخاذ الاجراء القانوني اللازم.

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