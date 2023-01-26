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الخميس، 26-01-2023 04:48 م

الامن يحذر من روابط وهمية تدعي تقديم 140 ديناراً للفقراء

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الوكيل الاخباري - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، من روابط إلكترونية وهمية تصل لهواتف المواطنين عبر عدة تطبيقات تحتوي على روابط الكترونية لايهام المستقبل انها لتسجيل الدعم للفقراء وتدفعه لفتحها وتسجيل بياناته الشخصية عبرها وكان اخرها روابط تدعي تقديم دعم بقيمة 140 دينار للاسر الفقيرة.

وأكدت الوحدة أن هذه الروابط الإلكترونية هي احتيالية تهدف إما لاختراق الهواتف أو سرقة البيانات الشخصية .

واهابت الوحدة بالجميع عدم الدخول لمثل تلك الروابط وشطبها من هواتفهم عند وصولها وعدم تداولها أو إعادة نشرها لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية.

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