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الخميس، 12-01-2023 12:42 م

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمدينة الجديدة في 2033

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الوكيل الإخباري - أكدت رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، إنه من المتوقع إنجاز المخطط الشمولي التفصيلي لمشروع المدينة الجديدة في نهاية عام 2023.اضافة اعلان


وأضافت الرئاسة، في منشور لها على "فيسبوك"، أنه يتوقع الانتهاء من الدراسة التصميمية التفصيلية للبنية التحتية في نهاية عام 2024.

وبينت، أنه سيتم بدء مرحلة إنشاء البنية التحتية الممكنة للمدينة فور الانتهاء من إنجاز الدراسات والتصاميم التفصيلية مع التنويه إلى أن مرحلة العطاءات ستكون في مطلع 2025.

وأوضحت، "تنتهي المرحلة الأولى من المشروع عام 2033، وهي جزء من توسع مستقبلي يتوقع الانتهاء من تنفيذه على مراحل متعددة بحلول عام 2025.

ونوهت إلى أن العمل في منطقة التجمع الحكومي يبدأ في المرحلة الأولى من المشروع عام 2025 وينتهي في عام 2028.

 




 

 


 

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