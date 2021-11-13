الاوبئة : نسبة تطعيم طلبة المدارس لا تتجاوز 6%

الوكيل الاخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور مهند النسور، أن نسبة تطعيم فئة الشباب ما بين 12-17 عاما، أي طلبة المدارس، لا تتجاوز 6%.



وأوضح أن إقبال هذه الفئة على المطاعيم لا يزال ضعيفا، داعيا إلى تشجيع الأهالي على إعطاء المطعوم لأبنائهم، "حتى يستمر التعليم الوجاهي”.



وأضاف في تصريحات صحفية أن جرعة المطعوم التي ستمنح للأطفال، أقل من 12 عاما، تعادل الثلث من الجرعة المقدمة للبالغين، كاشفا أنه "تم التقدم إلى الجهات المسؤولة عن ترخيصه بالأردن ونحن بانتظار إصدار الموافقات النهائية”.

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