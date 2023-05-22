البادية الجنوبية تحتفل بقرب زفاف ولي العهد وعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - احتفل أبناء البادية الجنوبية في منطقة الصالحية، أمس الأحد، بقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبمناسبة عيد الاستقلال.

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ونظم الاحتفالية محافظة العقبة، برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، ومشاركة قوات البادية الأردنية.



وهنأ نائب رئيس السلطة المهندس حمزة الحاج حسن، باسم جميع أبناء العقبة جلالة الملك وجلالة الملكة، بهذا الحدث السعيد الذي يتزامن مع احتفال الأردنيين بعيد الاستقلال، مشيرا الى أن أبناء البادية الجنوبية يعبرون من خلال هذه الاحتفالية عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبات الغالية على قلوب الأردنيين جميعا.



من جهتها، أكدت منظمة الحفل ختام الحسنات، أن هذا الاحتفال هو تجديد للبيعة للقيادة الهاشمية الحكيمة التي جعلت من الأردن بلد الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والعالمي.



وعبر المشاركون في الاحتفال الذي تضمن فقرات فنية وطنية ومسيرة خيول وفرقة سامر عن ابتهاجهم بهذه المناسبة العزيزة، داعين الله عز وجل أن يتمم فرحة سمو ولي العهد وان يحفظه سالما للوطن.