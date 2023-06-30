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الجمعة، 30-06-2023 07:57 م

البترا تسجل رقما قياسيا خلال النصف الأول من 2023 بنحو 700 ألف زائر

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 700 ألف زائر من مختلف الجنسيات، بحسب الاحصائية الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

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ووصف رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، هذا الرقم بالأعلى في تاريخ سياحة البترا، والأكثر إقبالا للزوار، منذ بداية مسيرة المدينة السياحية.


وبلغت نسبة زيادة زوار البترا خلال النصف الأول من هذا العام، نحو 102% عن ذات الفترة من العام الماضي والذي بلغ مجموع زوارها نحو 345.713 زائر، وحوالي 29% عن الفترة ذاتها من عام 2019 والذي بلغ مجموع زوارها نحو 539.363 زائر.


وزار البترا خلال شهر حزيران الماضي، نحو 87.373 زائراً من مختلف الجنسيات، وبنسبة زيادة بلغت نحو 39% عن ذات الشهر من العام الماضي، و28% عن حزيران من عام 2019.


وقال الفرجات، إن هذه الزيادة في أعداد الزوار هي مؤشر على مدى استقرار الأردن وأهميته السياحية، إلى جانب تواصل الطلب السياحي العالمي على البترا، باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية العالمية الفريدة.


وأضاف الفرجات، أن البترا تستعد لاستقبال زائر المليون في شهر تشرين أول القادم وللمرة الثانية في تاريخها، فيما سينهي هذا العام السياحي بتعداد زوار سيبلغ نحو مليون ونصف المليون زائر.


وتابع الفرجات، أن زيادة أعداد الزوار، حدت بالسلطة إلى تحسين واقع الموقع الأثري وتنويع مساراته، والتعامل مع كافة أشكال المخالفات فيه، بهدف إبراز المدينة بالحلة الأمثل أمام زوارها.


وبين الفرجات، أن السلطة ونتيجة لتزايد أعداد الزوار ولغايات تخفيف الضغط على الموقع الأثري والمحافظة على إرثه التاريخي، ستعمل على تشغيل النقل من الطريق الخلفي للبترا، وفتح القرية الثقافية أمام الزوار، والاستمرار في تنويع المنتج السياحي المقدم للسياح، بهدف إثراء تنويع الوجهات السياحية في المدينة، وإثراء تجربتهم فيها.


ونوه الفرجات، إلى أنه سيتم إعادة النظر في الشراكات مع جمعيات المجتمع المحلي، لضمان تشغيل شرائح اكبر من أبناء المنطقة، وللارتقاء بالعملية السياحية داخل الموقع الأثري.

 




 

 


 

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