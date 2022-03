البدء بأعمال الضبط والمعايرة والفحص لكبائن تلفريك عجلون اليوم

الوكيل الاخباري - بينت المهندسة أروى الحياري مدير عام المناطق التنموية / رئيس الفريق الهندسي لمشروع التلفريك أنه قد تم اليوم الخميس الموافق 3/3/2022 البدء بأعمال الضبط والمعايرة والفحص لكبائن التلفريك ضمن أعمال المتعلقة بفحص وتشغيل منظومة التلفريك. حيث سيشاهد المواطنين والزوار لمحافظة عجلون خلال الفترة القادمة اعتبارا من اليوم كبائن التلفريك (مغلفة بغطاء حماية وسلامة مؤقت) على حبل التلفريك متنقلة بين الأبراج والتي يبلغ عددها 40 كابينة أثناء خضوعه العمليات الفحص والضبط والمعايرة من خلال استخدام حمولات وأوزان متعددة مخصصة لهذه الغاية ضمانا لكافة معايير السلامة العامة وتحقيقا لجميع متطلبات الأمان بدون السماح لأي شخص بدخول أو استخدام العربات وذلك بحسب الإجراءات الفنية المتبعة خلال هذه المرحلة لشركة دوبلمير النمساوية المصنعة للنظام، ومن تلك الفحوصات فحوصات مراقبة السرعة والحركة ومنها على سبيل: Testing Deceleration Monitoring ، Testing Over-speed Drive Monitoring ، Testing Set Value And Actual Value Monitoring ، Testing Direction Of Travel Monitoring ، Standstill Monitoring. وكذلك فحوصات مراقبة العزم ومقابض الكبائن وحركتها ومنها:Testing Torque Monitoring ، Simulating Shutdown Of Grip Force Testing Device ، Testing Swarm Warning Limit). اضافة الى فحوصات مراقبة المجسات وأنظمة الفرامل ومنها:Testing Monitoring Sensors Of The Oil Motor ، Testing Monitoring Of The Brake System ، Testing Monitoring Of Charge Pressure ، Testing Signal Paths Of The Break Fork Switches . اضافة اعلان





كما وأوضحت المهندسة الحياري الى أنه يجري العمل حاليا على فحص منظومة التلفريك والكبائن ضمن عدة سيناريوهات تشغيلية افتراضية للأحوال الجوية المختلفة ولأحمال تشغيلية متغيرة ومتعددة، وتستمر هذه المرحلة لعدة أشهر مرور بمرحلة التشغيل التجريبي الأولي الى حين اكتمال جاهزية المشروع بالكامل صيف هذا العام وذلك لغايات تحقيق وضمان معايير السلامة العامة واستدامة الأنظمة حيث لن يسمح لأي شخص (من غير المختصين) باستخدام المنظومة طيلة فترة فحوصات التشغيل المبدئي بحسب تعليمات الشركة المصنعة للنظام والتي تشمل فحص التشغيل لكافة مكونات المنظومة بشكل منفصل وبشكل متكامل لجميع الأنظمة الميكانيكية والكهربائية الاعتيادية والطارئة واهمها نظام توجيه مسار عربات التلفريك (Cabin Guide Rail) مع البكرات الحاملة (Drive Bullwheels) وأنظمة الدفع الهوائية العادية والطارئة (Normal and Emergency overhead Drives) مع وحدة العزم الهيدروليكي (Hydraulic Tension Unit ) وأنظمة التحكم والمراقبة (Monitoring and Controlling) مع أعمال معايرة حبل جر عربات التلفريك (Rope Line Adjustment) وتوجيه الحبل (Rope Guidance) و معدات الفرامل (Braking Equipment) للمنظومة.



وأكدت الحياري أن مشروع التلفريك بعناصره الرئيسية من أبراج وكبائن قد أصبحت جزء رئيسي من ملامح غابات عجلون الرائعة وأن تنفيذ مشروع التلفريك يأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية في المنطقة التنموية في عجلون للاستثمار والنهوض بمكونات المكان والانسان. اذ سيعمل على توفير منتج سياحي واستثماري جديد في المملكة وبالتالي تطوير وتنمية الاستثمار السياحي في محافظة عجلون وهذا سيؤدي الى تحريك الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المرافقة وبالتالي تسريع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة بشكل خاص الأمر الذي سيشجع على نمو وتطوير العديد من المشاريع السياحية والمشاريع الإنتاجية.



ويذكر أن مشروع التلفريك يتألف من محطتين محطة الانطلاق في غابات اشتفينا ومحطة الوصول التي تقع على مسافة 550 غرب قلعة عجلون ويتألف المشروع من 40 كابينة سعة كل منها 8 أشخاص ومدة الرحلة الواحدة بين المحطتين تبلغ 10 دقائق بالاتجاه الواحد على طول مسار التلفريك الذي يبلغ 2552 مترا.

هذا وقد أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن مشروع تليفريك عجلون في منطقة الصوان التنموية مازال قيد التنفيذ وتحت الإنشاء بشقيه المتمثلين في منظومة التلفريك من جهة وفي الموقع العام وما يحويه من فرص استثمارية ومرافق عامة.

من جهة أخرى حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف العام الحالي صيف 2022.