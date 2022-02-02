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الأربعاء، 02-02-2022 10:46 ص

رئاسة الوزراء تُعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - رابط التقديم

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفة مدير عام مؤسسة صندوق المعونة الوطنية. 

وقالت الرئاسة، إنه على من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني انقر هنا على موقع رئاسة الوزراء. 

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وطلبت، أن يرفع المتقدم مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.

 

وأكدت، أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للأوراق الثبوتية المطلوبة. 


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