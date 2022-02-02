الكيلاني يطالب بالسماح للصيدليات ببيع فحوصات كورونا السريعة

الوكيل الإخباري - قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن جميع دول العالم أجازت فحص كورونا السريع للأفراد بعد أن أثبتت الدراسات دقته العالية.

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وأضاف أن المؤسسة العامةً للغذاء والدواء أجازت الفحص السريع حسب الأصول، وانه لم يعد هناك ما يمنع تواجد هذه الفحوصات في كل منزل خاصة انها تقوم بالكشف السريع للمصاب، مما يمكنه من اتخاذ الاجراءات الفورية والوقائية مثل حجر نفسه وإعلام كافة المخالطين له، لا سيما من لديهم صلة بأشخاص ذو مناعة منخفضة أو امراض مزمنة أو رئوية وخلافه.



وإشار الكيلاني في تصريح صحفي، إلى أن هذه الفحوصات المجازة اصوليا سمح باستخدامها في مواقع التجمعات والشركات والمدارس وبين الكوادر الصحي، وبقي أن يسمح ببيعها للمواطنين من خلال الصيدليات.



وطالب الجهات المختصة بالسماح للصيدليات ببيع الفحوصات السريعة وأن تتوافر بالصيدليات التي يمكنها تقديم الارشادات الصحية للمواطنين والمرضى إلى جانب مقدمي الرعاية الصحية الذين يقومون بدور كبير.



وأكد أن هذا الفحص ليس بديلا عن فحص PCR لغايات السفر والاجازات المرضية والاحصائيات لغايات رصد نوع المتحور، وإنما للاستخدام الشخصي لمن يرغب من المواطنين وخاصة الذي اشتبه بأعراض او مخالط من الدرجة الاولى أو حتى اذا رغب بزيارة شخص ذو مناعة منخفضة.



وجدد التاكيد على اهمية الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وأخذ المطعوم والذي ما زال من اهم عوامل منع انتشار الوباء وكل الاجراءات الاخرى هي ادوات مساندة.

