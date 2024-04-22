افتتاح اليوم العلمي والمعرض الزراعي في جامعة مؤتة

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الزراعة في جامعة مؤتة، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم العلمي والمعرض الزراعي الوطني ويوم الخريج تحت عنوان "نحو أمن غذائي في ظل التغير المناخي وتقلبات الظروف السياسية العالمية".

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات، أن مفهوم تغير المناخ، برز من خلال تحولات في الطقس ودرجات الحرارة وما يرافق ذلك من شح في الأمطار وجفاف شديد سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج الزراعي، ونشوء تحديات للأمن الغذائي ومياه الشرب أو في زيادة الانفجارات البركانية والزلازل.

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