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الأربعاء، 08-09-2021 02:50 م

البرلمانية الأردنية الأوروبية تلتقي السفير الجورجي

جورجي


الوكيل الإخباري - بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الأوروبية، مع السفير الجورجي لدى المملكة زازا كانديلاكي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما في المجال البرلماني والاقتصادي والتجاري والسياحي والثقافي.

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وقال رئيسها، النائب خلدون حينا، خلال اللقاء الذي جرى بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الأردنية الجورجية متميزة وتاريخية، أرسى قواعدها قيادتا البلدين على مختلف الصعد، مؤكدًا أهمية البناء عليها وتعزيزها خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.


من جهتهم، تحدث النواب: علي الغزاوي وخالد البستنجي وهايل عياش وأحمد القطاونة وموسى هنطش وزينب البدول، حول آليات النهوض بالعلاقات الثنائية على الصعد البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية، متطلعين إلى تطويرها خدمة للبلدين الصديقين.


بدوره، قال السفير كانديلاكي إن العلاقات بين جورجيا والأردن متميزة على مختلف الصعد والمستويات، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز تلك العلاقات والعمل على التعاون، وتبادل التجارب والزيارات واللقاءات، التي تسهم في خدمة البلدين.
وأشاد بعمق العلاقات الراسخة بين الشعبين الصديقين، والتي تجسدت عبر البرلمانيين الأردني والجورجي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني، وتنسيق الجهود حيال القضايا الدولية.


وأكد السفير دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أن جورجيا داعمة بشكل كبير لجميع مواقف الأردن في المحافل الدولية.

 

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