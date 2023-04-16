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الأحد، 16-04-2023 02:37 م

البريد الأردني تدعو للاستثمار في عقارات تملكها

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الوكيل الإخباري - دعت شركة البريد الأردني الراغبين في استثمار عقارات تمتلكها الشركة (مباني وأراضي) بتقديم طلب تعبير عن الاهتمام بذلك بمدة لا تتجاوز يوم الثلاثاء 18/4/2023.اضافة اعلان


وبينت الشركة في إعلان نشرته، أنّه لمن يرغب بالاستثمارات بالعقارات المملوكة لها، مراجعة مديرية الخدمات المساندة في مبنى الإدارة العامة للاطلاع على مواصفات العقارات، والتقدم بطلب تعبير عن اهتمام على أنه لن يقبل طلب بعد هذا اليوم.

وطالبت الشركة أن تتضمن طلبات التعبير عن الاهتمام المؤهلات المطلوبة والقدرة المالية والخبرة ذات الصلة، ولن يتم اعتماد الطلبات التي لا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات.

 




 

 


 

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