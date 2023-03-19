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الأحد، 19-03-2023 02:37 م

الكواليت: جهود مستمرة لإعادة تصدير الأغنام للسعودية قبل رمضان

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن جهود إعادة استئناف تصدير الأغنام إلى السعودية ما زالت قائمة حتى الآن من قبل الجهات الحكومية والجمعية.

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وبيّن الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أننا ننتظر قراراً باستئناف التصدير قبيل شهر رمضان، متأملاً أن يصدر القرار بأقرب وقت ممكن ليستفيد التجار من الموسم. 

وأضاف أن استئناف فتح باب التصدير يأتي بعد أن تخلّص الأردن من أزمة الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار فقط .

وأكد الكوليت أن السوق السعودي بالنسبة لتجارة الماشية في الأردن مهم جداً، مشيراً الى أن 95% من صادرات الأردن من الأغنام تذهب للسعودية. 

وكانت قد قررت السلطات السعودية تعليق استيراد الأغنام من الأردن احترازياً منذ 4 شباط الماضي بسبب الحمى القلاعية.

 




 

 


 

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