8.1 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

الوكيل الإخباري - بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية الثابتة في الأردن، خلال الربع الرابع من العام الماضي، 23.2 مليون دقيقة، بينما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة 8.1 مليار دقيقة.



وبينت مؤشرات قطاع الاتصالات، التي صدرت اليوم عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق وصل الى 958 مليون جيجا بايت، وحجم استخدام البيانات المتنقلة عريضة النطاق 528 مليون جيجا بايت.



وبلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بالنسبة لعدد السكان 67.47 % للربع الرابع من العام 2022.



وبلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بالنسبة للأسر 20.5 % ونسبة انتشار خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق بالنسبة للأسر 34 %.



وبلغ مجموع اشتراكات الخدمات الصوتية المتنقلة 7,625,635 مليون اشتراك للربع الرابع من العام 2022، موزعة على اشتراكات الدفع السابق بمجموع 5,502,722 مليون اشتراك، والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت 2,122,913 مليون اشتراك، حيث بلغت نسبة الاشتراكات 72 % دفع سابق و 28 % دفع لاحق.



وبلغ حجم الحركة الهاتفية لخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بالدقائق 23,213,183 مليون دقيقة اتصال خلال الفترة نفسها، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 91 % و 9 % للحركة الهاتفية الدولية.



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وبلغ مجموع أعداد المشتركين في خطوط خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حتى نهاية الربع الأخير من العام 2022 ما مجموعه 481,101 ألف مشترك، وبنسبة انتشار وصلت إلى 68 % (منزلي) وبنسبة 32 % (تجاري).



وأشار التقرير إلى أن اشتراكات خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق وفقا للتكنولوجيا سجلت ما مجموعه 447,118 ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الأخير من العام 2022، بينما سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية "اف.بي.دبليو.ايه" ما مجموعه 223,898 ألف اشتراك، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية "ايه.دي.اس.ال" ما مجموعه 117,244 ألف اشتراك.

